Son Dakika Haberleri: Ereğli'de İlk Deniz Şehidi Anma ve Zaferi Kutlama Törenleri Düzenlenecek

Ereğli'de İlk Deniz Şehidi Anma ve Zaferi Kutlama Törenleri Düzenlenecek

2 saat önce

Milli mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin İstiklal Savaşı'ndaki ilk deniz şehidi Recep Kahya ile gazileri anma ve kazandığı zaferi kutlama günü nedeniyle iki ayrı tören düzenleneceği bildirildi.

Ereğli'de İlk Deniz Şehidi Anma ve Zaferi Kutlama Törenleri Düzenlenecek, System.String[]
Milli mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin İstiklal Savaşı'ndaki ilk deniz şehidi Recep Kahya ile gazileri anma ve kazandığı zaferi kutlama günü nedeniyle iki ayrı tören düzenleneceği bildirildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile gazileri anma programının 27 Ocak'ta Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Alemdar Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacağı ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, Alemdar Gemisi'nin kazandığı zaferi kutlama programının ise saat 11.30'da sahil bandında bulunan Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:55 Kaynak: AA

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