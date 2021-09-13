Üye Girişi
Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

13.09.2021 19:30

Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeni ile tören gerçekleştirildi.

Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeni ile tören gerçekleştirildi.

Eylül ayının 3. Haftasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Kdz. Ereğli'de tören düzenlendi. İlk tören Atatürk Anıtı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından, anıta çelenk sunma ile başladı. Saygı duruşunda bunulması, İstiklal Marşı söylenmesi ile birlikte öğrenciler göndere 3 Türk Bayrağı çekti.

Daha sonra Bahçelievler İlkokulu'nda 'Açılış Töreni' düzenlendi. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende açılış konuşması okul müdürü Ali Demirbay tarafından yapıldı.

"İlköğretim meselesi, bayrak meselesi demektir"

Konuşmasında öğrencilere seslenen Müdür Demirbay, "Ailenize, çevrenize ve ülkenize yararlı birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

"Fidanlarımız olan öğrencilerimize ilk can suyunu vermeye başlayacağımız ilköğretim haftasına erişmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi, 'ilköğretim meselesi demek vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesidir." Bu anlamlı sözlerin idraki ile içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır.

Sevgili öğrenciler, sizler anne ve babanızın şefkatli kollarından sizleri anne ve babanız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin sıcacık yüreğine hoş geldiniz. Şunu biliniz ki bizler her zaman sizleri kendinize, ailenize, çevrenize ve ülkenize yararlı birer insan olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Covid 19 salgınından dolayı burada olamayan değerli velilerimiz bilsinler ki bizlere emanet ettiğiniz kıymetlilerinizin ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hatta hücrelerimizde hissediyoruz. Sizlerle birlikte sürekli iletişim içinde, yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarımızı Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda en bir biçimde yetiştireceğimizden emin olunuz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutlayacağımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yıllarında müjdecisi olur."

"Geleceğe umutla bakabilmek geçmişini bilmekle mümkündür"

Törende konuşma yapan Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ise, öğrencilere yaşanılan bu heyecanı ömür boyu devam ettirmelerini diledi. Aksoy konuşmasında, "Yeni bir öğretim ve eğitim yılına başladığımız bu anlamlı haftanın coşkusunu ve heyecanını yaşamaktayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak neslin mimarları hiç şüphesiz sizlersiniz. Mesleğinizin asıl amacı öğrencilerimiz ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırmak, milli ve manevi ahlaki değerlerimizi öğretmek suretiyle toplumda mutlu bir birey olmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan yavrularımızı her zaman olduğu gibi sizlere emanet ediyoruz. Saygıdeğer anne ve babalar, çocuklarımızın ilk eğitim gördüğü kurum aile, ilk eğiticileri de sizlersiniz. Bundan dolayı çocuklarımıza iyi bir model olmalı, gerekli sevgi, ilgi ve alakayı göstermeliyiz. Bu da ancak okul, öğrenci, öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurmanız halinde mümkün olabilecektir.

Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Yaşadığınız heyecan ve coşkuyu tüm kalbimle yaşıyor ve paylaşıyorum. Bu heyecan ve coşkunuzu hayat boyu devam ettirmeniz dileğiyle duygularımı paylaşmak istiyorum.

Bu millet tarih boyunca dünyaya adaleti, hakkı, hoşgörüyü, sevgiyi, şefkati, merhameti haykırmış, bu ilkelerle dünyaya umut ışığı olmuş bir millettir. Geleceğe umutla bakabilmek ancak geçmişini bilmekle mümkün olabilir. Bu milletin bağrından dünyaya yön veren nice ilim adamları, devlet adamları ve kahramanlar çıkmıştır. Unutmamalısınız ki sizler sadece bizim ülkemizin değil, tüm insanlığın ve tüm dünyanın umut kaynağısınız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak, aydınlık yarınlara taşıyacak olan sizlerin göstereceği azim ve gayrete inancım tamdır. Devlet olarak tüm gücümüzle sizlerin aynında olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından temsili okul zili çalındı. Törenin ardından öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına girerek eğitime başladı.

Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı
Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

ilköğretim haftası, Zonguldak, Ereğli, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi 19:40 Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı 18:50 Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı
Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi 18:08 Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu 17:56 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de 17:13 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi 16:47 Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti 16:32 Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi         
19:16
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı         
18:53
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı         
17:17
CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin         
17:10
İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız         
16:36
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 20:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ereğli'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement