Son Dakika Haberleri: Ereğli'de İş Yerlerine Alkol Denetimi

Ereğli'de İş Yerlerine Alkol Denetimi

57 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde açık alanda alkol satışı yaptığı gerekçesiyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı.

Ereğli'de İş Yerlerine Alkol Denetimi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde açık alanda alkol satışı yaptığı gerekçesiyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozhane mevkisinde bulunan iş yerlerine yaptığı denetimde açıktan alkol satışı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, çeşitli miktarda alkol şişelerine el koyarken 4 iş yerine de iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı, açıktan alkol satışı yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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