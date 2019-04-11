Ereğli'de İş Yerlerine Alkol Denetimi
57 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde açık alanda alkol satışı yaptığı gerekçesiyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde açık alanda alkol satışı yaptığı gerekçesiyle 4 iş yerine yasal işlem uygulandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozhane
mevkisinde bulunan iş yerlerine yaptığı denetimde açıktan alkol satışı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, çeşitli miktarda alkol şişelerine el koyarken 4 iş yerine de iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı, açıktan alkol satışı yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı.
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