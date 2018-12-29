Ereğli'de, Jandarmanın Durdurduğu Kamyonda 12 Ton 'Kaçak Et' Ele Geçirildi
1 saat önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi.
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Zengen
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 12 ton kaçak et ele geçirildi. Ete el konulurken, sürücü ise gözaltına alındı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:30 Kaynak: DHA
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