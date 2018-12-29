Son Dakika Haberleri: Ereğli'de, Jandarmanın Durdurduğu Kamyonda 12 Ton 'Kaçak Et' Ele Geçirildi

Ereğli'de, Jandarmanın Durdurduğu Kamyonda 12 Ton 'Kaçak Et' Ele Geçirildi

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi.

Ereğli'de, Jandarmanın Durdurduğu Kamyonda 12 Ton 'Kaçak Et' Ele Geçirildi, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonda 12 ton kaçak et ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zengen Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 12 ton kaçak et ele geçirildi. Ete el konulurken, sürücü ise gözaltına alındı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:30 Kaynak: DHA

Konya, Jandarma, Ereğli, Güncel
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