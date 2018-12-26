Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Ereğli'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

54 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ereğli'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Yunuslu Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada şarap yapımında kullanılan 14 adet damacana düzeneği, 1 adet düdüklü tencere ile varil kullanılarak hazırlanmış damıtım düzeneği, şişeler içerisinde rakı ve şarap, alkol derecesini ölçmeye yarayan alet ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan şüpheli E.Ö.'nün içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceği öğrenildi. E.Ö.'nün emniyetteki sorgusu sürüyor.

- Ereğli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel
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