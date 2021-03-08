Ereğli'de kadın girişimciler kurdukları kooperatifle istihdama katkı sağlayacak - Son Dakika

Ereğli'de kadın girişimciler kurdukları kooperatifle istihdama katkı sağlayacak

08.03.2021 16:19
Ereğli'de kadın girişimciler kurdukları kooperatifle istihdama katkı sağlayacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Gücü Kooperatifi, kadın üreticileri bir araya getirmesinin yanı sıra istihdama da katkı sağlayacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Gücü Kooperatifi, kadın üreticileri bir araya getirmesinin yanı sıra istihdama da katkı sağlayacak.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Posbıyık, Bağlık Mahallesi'nde iki ayrı blokta oluşturulan kooperatifin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların mücadelesinden güç alarak yola çıktıklarını belirtti.

Kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi ve pazarlama yöntemlerini geliştirerek yöresel ürünleri marka haline gelmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Posbıyık, "Amacımız en kısa süre içinde kooperatifi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak. Burada da ilçemizin üretken, çalışkan kadınlarına güveniyorum. Bu çatı altında kadınlar olarak güç birliği yapıyoruz. Birlikte kurduk, birlikte başaracağız." dedi.

Posbıyık, köylerde ve şehirde üretim yapan kadınları bir araya getireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdiden ön üretim faaliyetlerine başlandı. Asıl yoğun üretim süreci bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek. Bu çalışmanın para kazanmak, evine ekmek götürmek isteyen kadınlara büyük bir istihdam kapısı olacağına inanıyorum. Bütün ekibimizin inancı da bu yönde. Bu ülkenin üretken, akıllı kadınları, kooperatifler eliyle bir araya gelerek daha eşitlikçi, paylaşımcı, hayatın içinde üreten bireyler olarak mucizeler yaratıyor."

İlçenin mevsimsel ürün tablosunu oluşturduklarını, kooperatif bünyesinde her mevsimde hangi ürünlerin üretileceğini tespit ettiklerini anlatan Posbıyık, mutfak kültürünün güzel örnekleri başta olmak üzere geleneksel ürünlerin sağlıklı ve doğal ortamlarda üretileceğini vurguladı.

Posbıyık, ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar bütün noktalarda kadınların aktif görev alacağını dile getirerek, "Pazarlama konusunda sosyal medya mecraları kullanılacak, ayrıca doğrudan satış yapılacak. Kadınlar düzenlediğimiz mekanlarda, hijyenik koşullarda, belirlediğimiz standartlara göre üretim yapacaklar. Bu süreçte kadın çiftçiler de desteklenecek. Kadın kooperatifleri, kadının iş birliğinin gücünü ortaya koyması açısından büyük bir deney olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Neriman Posbıyık, Zonguldak, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de kadın girişimciler kurdukları kooperatifle istihdama katkı sağlayacak - Son Dakika


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