Ereğli'de Kadir Gecesi 7 ayrı tepeden Kur-an'ı Kerim okutulacak - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kadir Gecesi'nde 7 ayrı tepeye kurulacak ses sistemleriyle vatandaşlara Kur-an'ı Kerim dinletilecek.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde belediye ekiplerinin yoğun çalışma içerisinde olacağını söyledi.

Tam kapanma nedeniyle ziyaretlerin yasak olduğu mezarlıklarda gerekli tüm bakım ve onarımın yanı sıra temizlik çalışmalarını yerine getirdiklerini anlatan Posbıyık, "Sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Yakınlarımızı, dostlarımızı kaybediyoruz. Türk milletinin en büyük hasleti sıkıntılı dönemde birbirine yardım etme anlayışıdır, maneviyattır. Ne kadar sıkıntılı bir dönemde olursak olalım en büyük görevimiz, çevremize, dostlarımıza aynı zamanda zor durumdaki muhtaç insanlarımıza elimizi uzatmaktır." dedi.

8 Mayıs Cumartesi günü Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini, bu yönde belediye ekiplerinin farklı uygulamaya imza atacağını belirten Posbıyık, "Kadir Gecesi'nde Ereğli'nin 7 ayrı tepesinden Kur'an-ı Kerim okutturacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarına başladı. 7 tepeye hoparlör yerleştirmek suretiyle merkezden hocalarımıza Kur'an-ı Kerim okutturup bütün Ereğli halkına dinletmiş olacağız." diye konuştu.

Posbıyık, Ramazan Bayramı'nda da gezici müzik araçlarının mahallelerde dolaşarak vatandaşlara müzik dinleteceğini, yine oluşturulan ekiplerin çocuklara bayram şekeri dağıtacağını kaydetti.