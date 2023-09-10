Zonguldak\'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor.