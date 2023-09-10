Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu

Zonguldak\'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu
Son Güncelleme: 10.09.2023 15:57

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde çadırında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar çadırında ölü bulundu

SABAH SAATLERİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Arkadaşlarıyla kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar çadırında ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ereğli, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan genç iç mimar, çadırında ölü bulundu - Son Dakika
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