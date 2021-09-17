Ereğli'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Can Altınbaş idaresindeki 42 E 1073 plakalı hafif ticari araç, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fırat Karagöz yönetimindeki 43-03-0821 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Altınbaş ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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