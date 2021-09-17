Ereğli'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var