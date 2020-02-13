Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika

Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç, Ereğli Sebze Hali Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol üzerinde bir otomobilin yanında bekleyen 2 kişiye çarptı.

Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması, savrulan hafif ticari aracın yol üzerindeki otomobilin yanında bulunan 2 kişiye çarpması yer alıyor.

Yaralanan kazazedelerden birinin yerden kalkamadığı, diğerinin ise hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri kafa karıştırıyor
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]