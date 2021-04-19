Ereğli'de kapalı cezaevi yapımı için yer arayışlarına başlandı - Son Dakika

Ereğli'de kapalı cezaevi yapımı için yer arayışlarına başlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılması planlanan kapalı cezaevi için yer arayışlarına başlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılması planlanan kapalı cezaevi için yer arayışlarına başlandığı bildirildi. AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un da aralarında bulunduğu heyetin ilçeye bağlı Kandilli beldesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Kapalı cezaevi yapılması için yer bakıldığı vurgulanan açıklamada, "Milletvekilimiz Hamdi Uçar ve beraberindeki heyet, birkaç arazide keşif yaparak cezaevinin konuşlandırılması noktasında istişarelerde bulundu." ifadesine yer verildi.

Son Dakika

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi

Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti