Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

24.01.2021 15:41
Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ereğli Belediyesi ekipleri, kar sonrası temizleme çalışmasına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, kar sonrası temizleme çalışmasına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar sonrası tüm ekiplerin seferber edildiği belirtildi.

Yol güzergahlarının temizlendiği, yıkandığı, zarar gören ağaçların budandığı, su hatlarının bakımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, yağış sonrası eriyen karların oluşturduğu su birikintileri ile hatlarda oluşacak tıkanmaları önlemek için kanalizasyon alt yapı sisteminde çalışma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çöp konteynerlerine ulaşılamayan noktalarda oluşan çöplerin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için 110 noktada besleme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Ereğli Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak Mayına basarak ağır yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit düştü Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Sırası gelmeden korona aşısı yaptıran İspanya Genelkurmay Başkanı Villaroya tepkiler nedeniyle istifa etti
Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu         
16:03
Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz: Navalny protestolarından ABD'yi sorumlu tuttular         
15:47
Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi         
15:32
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Hobi amaçlı yırtılmış kilim ve yünlerle çanta yapmaya başladı, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor Hobi amaçlı yırtılmış kilim ve yünlerle çanta yapmaya başladı, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor         
13:01
12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam         
12:26
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor         
10:29
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 16:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei