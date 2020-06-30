Ereğli'de kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika

Ereğli'de kardeş şehir protokolü imzalandı

Ereğli ile Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Belebey Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Ereğli ile Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Belebey Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

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Protokole göre, iki belediye arasında ticari-ekonomik, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel alanda uluslararası ve dış ekonomik ilişkiler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamıyla kardeş şehir protokolü bugüne kadar Ereğli Belediyesi'nin imzalamış olduğu en kapsamlı kardeş şehir protokolü olarak da dikkat çekti.

İki şehir arasında düzenlenen protokolün imza töreninde kısa bir konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 8-10 ay önce Rusya Federasyonu'nun Başkurtistan Cumhuriyeti'ne bağlı Belebey belediyesi ilgili kardeş şehir protokolü yapılması için meclis kararı olduğunu anımsattı.

Bu karar çerçevesinde gerekli izinler alındığını, fikir teatileri yapıldığını ifade eden Oprukçu, şunları kaydetti:

"Atacağımız imzadan sonra da kardeş şehir olacağız. Şimdi imzaları atıyoruz. İnşallah Ağustos gibi bu Kovid-19 süreci hafifledikten sonra karşılıklı ziyaretlerle hem kültürel hem de sosyal ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ancak tüm bunları yaparken İzmir İktisat Kongresi'nde aziz Atatürk'ün dediği gibi hukuki, siyasi varlığımız iktisadi varlığımızla ancak mümkün olur. İktisadi anlamda da işbirliğimizi pekiştirmek suretiyleki zaten akrabayız, zaten bir soy birliğimiz var. Biz Rusya Cumhuriyeti'ne de Başkurtistan Cumhuriyeti'ne de saygılıyız. Bu anlamda bir ayrılıkçı tavrımız, duruşumuz falan da yok. Nihayetinde akrabayız bunu yok sayacak, bir kenara atacak halimiz yok. Dolayısıyla inşallah ben her iki şehir için, Başkurtlar için hatta orada yaşayan Tatarlar, Çuvaşlar için kısacası hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Atılan imzaların ardından Başkan Oprukçu'nun hediye takdimi ile tören sona erdi.

Ereğli Belediyesi, Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de kardeş şehir protokolü imzalandı - Son Dakika

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