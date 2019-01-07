Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışması yürütülüyor. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye
, Temizlik İşleri, Zabıta
, Ulaştırma ve İşletme İştirakler Müdürlüğünün, araç ve personelinin kar yağışıyla mücadeleye hazır olduğunu belirtti.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmaya başladığını aktaran Uysal, "Alo 153 hattına vatandaşlarımız yaşadıkları sorunları bildirebilir. Tüm ihbarlar değerlendirilecek, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edilecek. İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü
ekiplerimiz, diyaliz hastaları, hamileleri ve acil hastaları evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakacaktır." ifadelerini kullandı.
İlçe genelinde kullanılmak üzere bin 200 ton tuzun stoklandığına dikkati çeken Uysal, toplam 15 iş makinesinin kar yağışına karşı hazır bekletildiğini kaydetti.