Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
, belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.
Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin ilgili birimlerinin yaşanabilecek olumsuzlukları karşı yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.
Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:
"Sürücülerimiz herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeleri için kar lastiği kullanmalı. Ekiplerimiz her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastalarımızı evlerinden araçlarımızla alarak tedavilerini yaptırıyoruz ve ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan yaşayabilecekleri olumsuzlukları, 'Alo 153 Zabıta
' hattına bildirmelerini istiyoruz."
Uysal, yarın 09-18.00 saatlerinde Kepez
, Kavaklık, Müftü
, Elmatepe, Kışla ve Bölücek mahallelerinde bazı cadde ve sokaklara su verilemeyeceğini kaydetti.