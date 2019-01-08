Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin ilgili birimlerinin yaşanabilecek olumsuzlukları karşı yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Sürücülerimiz herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeleri için kar lastiği kullanmalı. Ekiplerimiz her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastalarımızı evlerinden araçlarımızla alarak tedavilerini yaptırıyoruz ve ardından tekrar evlerine bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan yaşayabilecekleri olumsuzlukları, 'Alo 153 Zabıta' hattına bildirmelerini istiyoruz."

Uysal, yarın 09-18.00 saatlerinde Kepez, Kavaklık, Müftü, Elmatepe, Kışla ve Bölücek mahallelerinde bazı cadde ve sokaklara su verilemeyeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Ereğli Belediye, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:38:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]