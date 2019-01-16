Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor
26 dakika önce
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri gece geç saatlerde başlayan şiddetli kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Konya
'nın Ereğli
İlçe Belediyesi ekipleri gece geç saatlerde başlayan şiddetli kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Ereğli Belediyesi tarafından, ilçede gece geç saatlerde başlayan ve etkili olan şiddetli kar yağışının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışmaları ile olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılıyor. Belediye Başkanı Özkan Özgüven
de çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Özgüven, "Kar
bereketi şehrimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Ereğli Belediyesi olarak ana arterlerde trafiğin aksamaması için yoğun bir uğraş veriyoruz. Kar kürüme ve tuzlama çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için gece geç saatlerden bu yana ekiplerimiz sahadalar. Bu anlamda özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden personellerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu bizim hizmet önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri olduğu gibi hizmet noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin gayretle, sevgiyle, samimiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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