Ereğli'de Karne Sevinci

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.



Çorumluoğlu, öğrencilere iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.



Okulun yapımını sağlayan hayırseverler Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftine, öğrenciler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.



Törene, Belediye Başkan vekili Hüseyin Ağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy katıldı.

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