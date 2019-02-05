Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Kasaplara Denetim

Ereğli'de Kasaplara Denetim

1 saat önce

Ereğli Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kasaplarda hijyen denetimi yaptı.

Ereğli'de Kasaplara Denetim, System.String[]
Ereğli Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kasaplarda hijyen denetimi yaptı.

İlçedeki kasaplara yönelik gerçekleşen denetimlerde ekipler, kaçak et kesimi başta olmak üzere, hijyen koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerde, esnaflara tespit edilen eksiklikleri bildiren ekipler, bir dahaki denetimlerde eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai işlem başlatılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:56 Kaynak: AA

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