Ereğli'de Kasaplara Denetim

Ereğli Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kasaplarda hijyen denetimi yaptı.

Ereğli Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kasaplarda hijyen denetimi yaptı.



İlçedeki kasaplara yönelik gerçekleşen denetimlerde ekipler, kaçak et kesimi başta olmak üzere, hijyen koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.



Denetimlerde, esnaflara tespit edilen eksiklikleri bildiren ekipler, bir dahaki denetimlerde eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai işlem başlatılacağını bildirdi.

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