Ereğli'de kaza: 5 yaralı
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Ereğli'de kaza: 5 yaralıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cipin kavşağa giren cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:38 Kaynak: DHA
Ereğli'de kaza: 5 yaralı Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, cipin kavşağa giren cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak- İstanbul
karayolu Kandilli
kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametine giden İsa C. idaresindeki 67 LJ 341 plakalı cip, kavşağa girmek isteyen Serap D. (42) idaresindeki 41 HG 715 plakalı cipe çarptı. Kazada İsa C., Serap D. ile aynı araçta bulunan Fırat
(13), Ece (20) ve Yaren D. (23) yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay erinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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