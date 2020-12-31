Ereğli'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 617 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi döneminde kurulan Vefa Destek Hattı aracılığıyla 617 vatandaşın talebinin karşılandığını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının da bulunduğu günlerde vatandaşlardan yoğun talep geldiği ve bu doğrultuda hizmetlerin aksamaması için kesintisiz çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılayamayan, kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve karantinada bulunan vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Hattı 112'den veya Zabıta 153 hattından gelen gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından kesintisiz karşılanmaktadır. Sürecin başından itibaren bugüne kadar zabıtamıza 617 talep geldi ve karşılandı. Halkımızdan ricamız tedbirlere uymaları. Halkımızın yanında, hizmetinde olmaya devam edeceğiz, bu zor günleri birlikte aşacağız."