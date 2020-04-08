Ereğli'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 101 kişiye 51 bin TL ceza - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü 4 kişi ile 20 yaş altı 23 kişiye 800'er TL, maskesiz girilmesi yasak olan caddelere giren 74 kişiye de 392'şer TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasını yasaklayan genelgenin ardından, Ereğli ilçesinde polis denetimlerini sıklaştırdı. Yasağa uymayıp sokağa çıkan 65 yaş üstü 4 kişi ile 20 yaş altı 23 kişiye Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 800'er TL ceza kesildi.Ayrıca, maskesiz girilmesi yasak olan Atatürk Caddesi, Rasim Erel Caddesi ve Dr. Rauf Denktaş Kıbrıs Caddesi'nde maskesiz olarak tespit edilen 74 kişiye de 392'şer TL ceza kesildi.