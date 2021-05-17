Ereğli'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden belediye personeli için tören düzenlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Ereğli Belediyesi personeli için tören düzenlendi.

Ereğli Belediyesi hizmet binası yanında bulunan Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli İrfan Duygu'nun bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle ilçedeki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Posbıyık, Duygu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Kılınan cenaze namazının ardından Duygu'nun cenazesi ilçeye bağlı Kızılca köyünde toprağa verildi.