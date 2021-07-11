Ereğli'de köylerdeki bazı altyapı hizmetleri ve inşaat için ihaleye çıkılacak - Son Dakika

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğince ilçeye bağlı bazı köylerde içme suyu sondajı, malzeme alımı ve inşaat yapımı için 14 Temmuz'da ihale yapılacak.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanlar köyü içme suyu sondajı, Çayırlı köyü grubu birinci kısım içme suyu malzeme ve yapım inşaatı ile Asarlı, Velidağ ve Davutlar köyleri içme suyu inşaat malzeme alım ihaleleri, 14 Temmuz Çarşamba günü 10.00-12.00 saatlerinde kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler ihale gününe kadar verilebilecek, sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılacak.