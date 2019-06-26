Son Dakika Haberleri: Ereğli'de köylere alt yapı hizmetleri
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Ereğli'de köylere alt yapı hizmetleri

22 dakika önce

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 15 bin torba çimento alımı gerçekleştirilecek.

Ereğli'de köylere alt yapı hizmetleri, System.String[]
Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 15 bin torba çimento alımı gerçekleştirilecek.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köylerde kilit parke çalışmalarının yanı sıra alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Köylere dağıtılmak üzere 15 bin torba çimento alımının yapılacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhale dökümanı, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 200 lira bedelle satın alınabilir. İhale, kaymakamlık toplantı salonunda 1 Temmuz saat 16.00'da gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale saatine kadar verilebilecektir. Teslim yeri, ilçe hudutları dahilinde fabrika veya bayi satış merkezinden olup, yükleme üstleniciye aittir."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Güncel
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