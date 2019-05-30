Son Dakika Haberleri: Ereğli'de kuaförlerin hafta sonu tatili yargıya taşındı
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Ereğli'de kuaförlerin hafta sonu tatili yargıya taşındı

36 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde berber ve kuaförlerin, pazar günü tatil yapması yargıya taşındı.

Ereğli'de kuaförlerin hafta sonu tatili yargıya taşındı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde berber ve kuaförlerin, pazar günü tatil yapması yargıya taşındı.
İlçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde berberlik yapan Engin Eryiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl Ereğli Berberler ve Kuaförler Odasının aldığı "İlçe genelindeki berber ve kuaförlerin pazar günü tatil yapması" yönündeki kararın vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu ileri sürdü.
Eryiğit, Ereğli Adliyesine giderek odanın aldığı kararın iptali için dava açtığını ifade etti.
Ereğli Berber ve Kuaförler Odası yönetimi de söz konusu kararın üyelerden gelen talep doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:30 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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