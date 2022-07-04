Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, gazetecilere, alanda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Bayram bitimine kadar satış yerinde denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon gibi çalışmalarımızı periyodik olarak sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Zabıta, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de kurban pazarı kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.