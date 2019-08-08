Son Dakika Haberleri: Ereğli'de kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu
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Ereğli'de kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oluşturulan kurbanlık hayvan yakalama timine, eğitim verdi.

Ereğli'de kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oluşturulan kurbanlık hayvan yakalama timine, eğitim verdi.
Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurbanlık hayvan yakalama timine, kaçan kurbanlık hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme, yakalama teçhizatını kullanma konularında personele eğitim verildiği. gerekli tatbikatların da uygulamalı olarak anlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurbanlık hayvan yakalama timinin bayram boyunca hizmet vereceği kaydedilerek, kurbanlık hayvanı kaçan vatandaşların Alo Zabıta 153 hattına ihbarda bulunabileceği bildirildi.
Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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