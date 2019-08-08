Ereğli'de kurbanlık hayvan yakalama timi kuruldu
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oluşturulan kurbanlık hayvan yakalama timine, eğitim verdi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde oluşturulan kurbanlık hayvan yakalama timine, eğitim verdi. Ereğli Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurbanlık hayvan yakalama timine, kaçan kurbanlık hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme, yakalama teçhizatını kullanma konularında personele eğitim verildiği. gerekli tatbikatların da uygulamalı olarak anlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurbanlık hayvan yakalama timinin bayram boyunca hizmet vereceği kaydedilerek, kurbanlık hayvanı kaçan vatandaşların Alo Zabıta
153 hattına ihbarda bulunabileceği bildirildi.
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