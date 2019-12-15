Ereğli'de mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan zanlılar serbest bırakıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.T. (32) ve N.A'yı (52) gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan iki mağazadan toplam 20 kıyafetin alarmlarını sökerek çaldıkları öne sürülen iki kişi, mağaza çalışanlarınca yakalandı.

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