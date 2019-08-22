Son Dakika Haberleri: Ereğli'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
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Ereğli'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

54 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ereğli'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükseldi. Çaylıoğlu köyünde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki ayrı hayvan çiftliğinde 6 kişi mahsur kaldı.
Su seviyesinin düşmesinin ardından itfaiye ekipleri, mahsur kalan Recep Okur, Fatma Okur, Haydar Turhan, Kevser Turhan, Musa Turhan, Kübra Turhan, Hasan Kayacan, Hüseyin Kayacan, Fatma Sevim ve Sultan Kayacan'ı kurtardı. Ailelerin, evlerine döndükleri öğrenildi.


Çiğdemli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:13 Kaynak: DHA
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