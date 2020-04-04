Ereğli'de maske ve dezenfektan dağıtımına başlandı - Son Dakika

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Ereğli'de maske ve dezenfektan dağıtımına başlandı
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektanlar, hazırlanan 50 bin çanta içinde vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektanlar, hazırlanan 50 bin çanta içinde vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.
Ereğli Belediyesi tarafından üretimi yapılan maske ve dezenfektanların dağıtımına başlandı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede 45 bin hane olduğunu belirterek, hazırlanan 50 bin çantanın tüm hanelere ulaştırılacağını bildirdi. Çantalarda 4 maske, 2 sabun ve el dezenfektanı olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
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