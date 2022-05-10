Ereğli'de meslek lisesinden mezunlara istihdam ve burs desteği müjdesi - Son Dakika
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Ereğli'de meslek lisesinden mezunlara istihdam ve burs desteği müjdesi

10.05.2022 15:30
Ereğli'de meslek lisesinden mezunlara istihdam ve burs desteği müjdesi

Zonguldak İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan bazı öğrencilere istihdam, üniversite okumak isteyenlere de burs desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Zonguldak İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan bazı öğrencilere istihdam, üniversite okumak isteyenlere de burs desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneğinin davetlisi olarak ilçeye gelen Tıskaoğlu, okulun konferans salonunda okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tıskaoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisine ait fabrikada okuldan mezun olan sınırlı sayıda öğrenciye mezun oldukları bölümlere göre istihdam sağlayacağını müjdeledi.

Başarıya birlik ve bütünlük içerisinde ulaşmak istediklerini anlatan Tıskaoğlu, "Fabrikamızda belirli sayıda mezunumuzu istihdam edeceğiz, yine mezun olduktan sonra üniversite okumak isteyen başarılı öğrencilerimize de burs desteği sunacağız." dedi.

Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Tuncay Ertürk de Tıskaoğlu'na teşekkür ederek, ilçedeki fabrikaların da aynı oranda destek vermesini istedi.

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Üniversite, Zonguldak, İstihdam, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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