Ereğli'de Mesleki Yeterlilik Belgesi anlatıldı
57 dakika önce
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:32 Kaynak: AA
Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, sunum eşliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen ve zorunlu hale getirilen, "Mesleki Yeterlilik Belgesinin" önemi, sınavları, mevzuatı, cezai sorumluluğu ve belgenin alınması için takip edilmesi gereken süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısında katılımcıların soruları da yanıtlandı.
Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir