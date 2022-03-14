Ereğli'de moto kuryelere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Ereğli'de moto kuryelere trafik eğitimi verildi

14.03.2022 13:21
Ereğli'de moto kuryelere trafik eğitimi verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sayıları 100'e ulaşan moto kuryelerin karıştığı kazaların önüne geçebilmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince bilgilendirme semineri düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sayıları 100'e ulaşan moto kuryelerin karıştığı kazaların önüne geçebilmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince bilgilendirme semineri düzenlendi.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Recep Öztürk, bölgede ilk kez moto kuryelere yönelik eğitim düzenlendiğini söyledi.

Paket servis hizmetlerinde kullanılan motosikletlerle trafikte gözle görülür artış yaşandığına dikkati çeken Öztürk, "Bu nedenle trafik kazalarında artış yaşanıyor. Son 2 yıla ait kazalara baktığımızda 2021 yılında bir önceki yıla oranla kaza sayısı yüzde 40, kazalara karışan motosiklet sayısı yüzde 82 artış göstermiştir." dedi.

Öztürk, olumsuzlukların önlenmesi amacıyla denetimlerin 2 kat artırıldığını vurgulayarak, "Amacımız, sevdiklerimizi hayattan koparan, sakat kalmalarına veya yaralanmalarına neden olan trafik kazalarını en aza indirmektir. Bunu sağlamanın en önemli yolu, sürücülerin ve yayaların bilinçli olması ve mutlaka trafik kurallarına uymasıdır." diye konuştu.

Motosiklet kazalarında yaralanma oranı yüzde 80'in üzerinde

Türkiye'de trafik kazalarının, yaralanmalara bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Motosiklet kazalarının tüm trafik kazaları içindeki oranı şehirlere göre değişiklik gösterse de motosiklet kazalarında yaralanma olasılığı araba kazalarına göre daha çok yüksektir. Araba kazalarında yaralanma oranı yüzde 20 iken, motosiklet kazalarında bu oran yüzde 80'in üzerindedir. Arabalarda kaporta, kapı barları, emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi sürücü ve yolcu güvenliğini artıran çok sayıda donanım vardır. Motosikletlerde ise kişiler açıktadır. Bu nedenle koruma malzemesi kullanmak elzemdir."

Sunumun ardından salondakilere seslenen İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü de sürücülerin trafik kurallarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Motosiklet, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de moto kuryelere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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