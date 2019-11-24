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Ereğli'de motorcular sezonu kapattı

6 saat önce

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, 2019 dönemi motor sezonunu kapattıklarını bildirdi.

Ereğli'de motorcular sezonu kapattı, System.String[]

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, 2019 dönemi motor sezonunu kapattıklarını bildirdi.

Bektaş, Balı Mahallesi'nde dernek üyelerinin de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde düzenlenen etkinliklere katılım sağladıklarını söyledi.

İlçenin tanıtımı için motorcuların yollarda olduğunu anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

" Eskişehir, Ankara, İstanbul, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu gibi illeri gezdik, festivallere katıldık. Her gittiğimiz bölgede pankartımızı da asarak Ereğli'nin adını duyurduk. Aynı zamanda ilçe dışında Ereğlimizin adını duyuran tek motor kulübü derneğiyiz. Bu sezonu kazasız, belasız atlattık. Sezon boyunca üyelerimiz arasında oluşturduğumuz sosyal medya grupları vasıtasıyla haberleşiyor, yapılması gerekenler üzerine görüşüyoruz."

Motosiklet, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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