Ereğli'de motosiklet Tır'a çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde, motosikletin Tır'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
'nın Ereğli
ilçesinde, motosikletin Tır'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Adana
Konya karayolu üzeri Türkmen Kavşağında meydana geldi. Eylem Elitok'un kullandığı 42 ARJ 29 plakalı motosiklet Konya istikametine giden Mustafa D. idaresindeki 70 DF 832 plakalı Tır'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA
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