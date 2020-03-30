Ereğli'de ördeklerin bakımını belediye üstlendi - Son Dakika

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Ereğli'de ördeklerin bakımını belediye üstlendi
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, limanda çok sayıda ördek besleyen işçi emeklisi Necmi Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayınca ördeklerin bakımını Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü üstlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, limanda çok sayıda ördek besleyen işçi emeklisi Necmi Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayınca ördeklerin bakımını Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü üstlendi.
Ereğli limanında çok sayıda ördeği besleyen Necmi Kuru, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca, ördeklere yiyecek ulaştıramadı.
Durumdan haberdar olan Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kuru'nun beslediği ördeklerin bakımını üstlendi.
Görevliler ördeklere yiyeceklerini götürdü, kontrollerini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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