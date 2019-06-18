Ereğli'de Osmanlı çileği üretimi ikiye katlandı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde pazara inmeden alıcı bulan, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı Çileği üretimi bu yıl yüzde 100 arttı.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen "En Güzel Osmanlı Çileği" etkinlikleri kapsamında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık
, etkinlikler kapsamında ev hanımlarının Osmanlı çilekli pasta, üreticilerin de en güzel Osmanlı çileği üreticisi olabilmek için yarıştığını belirterek, "Rekor bir katılım oldu ve jüri en güzel pastayı, en iyi üreticiyi seçti. Osmanlı çileği üretimini arttırarak devam ettireceğiz." dedi.
Yarışmalarda dereceye giren ev hanımları ve üreticiler çeyrek altınla ödüllendirildi.
- "Talep ve pazar konusunda hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz"
Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya
da mayıs ayında büyük özenle toplanan Osmanlı çileğinin, kozmetikten gıdaya farklı sektörlerden talep gördüğünü söyledi.
Geçen yıl 1 ton civarında olan rekolteyi bu yıl 2 tona çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle Kocaali
Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nin yakınındaki 1,5 dönümlük arazide de üretilen Osmanlı çileğinin pazara inmeden satıldığını belirtti.
Çetinkaya, talep ve pazar konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını, bu doğrultuda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Osmanlı çileğinin üretiminde yüzde 100 artış yakalamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen yıl rekolte 1 ton civarındaydı, bu yıl yüzde 100'lük artışla 2 ton civarına yükselttik. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yine çok sayıda talep geldi. Bu hem bölge hem de ülke ekonomisi için son derece önemli. Bölgemizde böyle altın değerinde bir hazine var ve bu hazineyi ülke ekonomisine daha etkili bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Gerek fide üretimi gerekse ilçemizde vatandaşların Osmanlı çileği üretimine ağırlık vermesiyle önemli bir adım atıldı. Ev hanımları Osmanlı çilekli pastayı yapabilmek, üreticiler de en iyi Osmanlı çileği üreticisi olabilmek için yarıştı. Yarışmalara katılım, bu yıl üretim gibi ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.