Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ereği - Karapınar
yolu 17. kilometresi Hortu Kesimhane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar yönüne giden Akif G. idaresindeki 42 AG 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Hatice
G. ve Ömer D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi
Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici