Ereğli'de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı
51 dakika önce
ZONGULDAK(İHA)K.D.Z. Ereğli Karakovuz köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.
ZONGULDAK(İHA)K.D.Z. Ereğli Karakovuz köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karakovuz köyü Akköy
mevki arasındaki yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, öğlen saatlerinde Karakovuz Akköy Köyüne seyir halinde olan Salim K. idaresindeki pat pat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden yuvarlanarak fındık dallarına takılı kalarak durabildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Salim K. hayatı tehlikesinin olmadığı ancak kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Ereğli Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
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