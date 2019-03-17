Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı

Ereğli'de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı

51 dakika önce

ZONGULDAK(İHA)K.D.Z. Ereğli Karakovuz köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Ereğli'de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
ZONGULDAK(İHA)K.D.Z. Ereğli Karakovuz köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karakovuz köyü Akköy mevki arasındaki yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, öğlen saatlerinde Karakovuz Akköy Köyüne seyir halinde olan Salim K. idaresindeki pat pat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden yuvarlanarak fındık dallarına takılı kalarak durabildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Salim K. hayatı tehlikesinin olmadığı ancak kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Ereğli Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Akköy, 3. Sayfa
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