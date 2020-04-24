Ereğli'de pazarcı esnafı mahalle ve köylerde ürün satabilecek - Son Dakika

Zonguldak'ta, Ereğli Pazarcılar Odası Başkanı Fehmi Taşkın, ilçe merkezi ve köylerde pazarcı esnafının araçlarıyla satış yapabileceğini söyledi.

Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının fahiş fiyatla sebze ve meyve almaması için Ereğli Kaymakamlığıyla girişim başlatıldığını, bu doğrultuda oda üyesi 40 esnafa dağıtım yapabilme izni verildiğini belirtti.

Pazar fiyatlarından satışın yapılacağını anlatan Taşkın, "Amacımız vatandaşımızın mağdur olmaması, fahiş fiyatlarla sebze ve meyve almaması. 40 oda üyemize kart verildi. Bu kartları gören vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilir. Esnaflarımız vatandaşlarımıza pazar fiyatından satış yapacaktır. Biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.