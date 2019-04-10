Ereğli'de Polis Haftası Coşkuyla Kutlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümünde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve POMEM öğrencileri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Ereğli'de Şehit aileleri onuruna yemek verildi, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Ulu Cami'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve POMEM öğrencileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.



Çelenk sunumunun ardından ise günün önemine dair yapılan konuşmaların sonrasında, POMEM öğrencileri ilçe caddelerinde marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. POMEM öğrencileri tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, POMEM Müdürü Ali Kurbi ve İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan tebrik ziyaretlerini kabul etti. Etkinlikler ise, Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümünde pasta kesimiyle düzenlenen törenler son buldu.



Polis evindeki programa, İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, POMEM Müdürü Ali Kurbi ve İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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