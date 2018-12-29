Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Polisten Huzur Uygulaması

Ereğli'de Polisten Huzur Uygulaması

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri şehrin muhtelif noktalarında ve karayolu güzergahında huzur uygulaması yaptı.

Ereğli'de Polisten Huzur Uygulaması, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri şehrin muhtelif noktalarında ve karayolu güzergahında huzur uygulaması yaptı.

Gece geç saatlere kadar süren ve ilçe girişi olan bağlantı yolları üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve şahıslar kontrol edildi. Konya'dan gelen çevik kuvvet, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) ekipleri ve narkotik köpeği eşliğinde karayolu güzergahında araçlar üzerinde yapılan uygulamada, asayiş, narkotik ve trafik yönünden gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda polis destek verdi. Uygulamada araçlar ve şahıslar narkotik köpeği eşlinde didik didik arandı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak adına gerçekleştirilen uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:12 Kaynak: İHA

Polis, Konya, Ereğli, Huzur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:34:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Polisten Huzur Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]