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Ereğli'de polisten motosiklet uygulaması

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerince yapılan motosiklet uygulamasında 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira ceza kesildi.

Ereğli'de polisten motosiklet uygulaması, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerince yapılan motosiklet uygulamasında 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira ceza kesildi.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik olarak, çok sayıda personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 80 motosiklet kontrol edildi. Eksiği bulunan 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KONYA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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