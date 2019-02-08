Ereğli'de Proje Tanıtım Toplantısı
1 saat önce
Ereğli ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından finanse edilecek 2019 yılı Aile Destek Merkezi proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Ereğli ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından finanse edilecek 2019 yılı Aile Destek Merkezi proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu
, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde başta dezavantajlı gruplar esas olmak üzere, yöre ve bölge şartlarına uygun, aile ekonomisine katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak kurslar düzenleneceğini söyledi.
SYDV tarafından finanse edilecek projenin, önemli olduğunu ifade eden Çorumluoğlu, "Yöreye özgü unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin canlandırılması doğrultusunda, elpek bezi dokuma, seracılık, arıcılık, Osmanlı Çileği yetiştiriciliği, Roman vatandaşlara yönelik kültür mantarı yetiştiriciliği kursa açılması için çalışmalar başlatılması planlanmıştır." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:44 Kaynak: AA
Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı
DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz
Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret