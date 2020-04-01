Ereğli'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Ereğli Gençlik Merkezi personeli, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı.

Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederek gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek olmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yüz koruyucu siper üretmeye başladıklarını söyledi.

Aydın, "Personelimiz ile birlikte günde 4 saat çalışarak, haftada 200-250 adet yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz siperlikleri Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığı ile ihtiyaç duyulan hastanelere ücretsiz olarak göndereceğiz." dedi.