Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ereğli-Alaplı kara yolundaki belediye plaj tesisleri yanından başlayarak Alaplı ilçe sınırına kadar uzanan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Alaplı, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.