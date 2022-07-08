Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika
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Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı

08.07.2022 13:15
Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı

Zonguldak'ta Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki sahil şeridine kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı.

Zonguldak'ta Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki sahil şeridine kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ereğli-Alaplı kara yolundaki belediye plaj tesisleri yanından başlayarak Alaplı ilçe sınırına kadar uzanan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu alana kurulan çadır ve barakaların tamamını kaldırdı.

Bölgede denetimlerin süreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Alaplı, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de sahile kurulan çadır ve barakalar kaldırıldı - Son Dakika
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