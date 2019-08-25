Ereğli'de sahte dolar operasyonu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 100 dolarlık her birinin seri numarası farklı olan 22 sahte banknot ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Bürosu ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelileri ve adreslerini belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Yılmaz Ö., Feyzullah Y., Engin Ç. ve Hakan Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 100 dolarlık her birinin seri numarası farklı olan 22 sahte banknot ele geçirildi. Operasyonla ilgili E.B.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.