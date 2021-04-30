Ereğli'de salgın denetimleri yoğunlaştırdı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tam kapanma uygulaması doğrultusunda polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.
İlçede pek çok yerde polis kontrol noktaları oluşturuldu.
Tam kapanmanın ilk gününde Ereğli ilçesine giriş ve çıkışlarda polis ekiplerince denetimler artırıldı.
Araç sürücülerinin yanı sıra yanlarında bulunan kişilerin de görevlendirme yazıları sorulurken, evrak ibraz etmeyen kişiler hakkında tutanak tutuldu.
Kaynak: AA
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