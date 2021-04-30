Ereğli'de salgın denetimleri yoğunlaştırdı - Son Dakika

İlçede pek çok yerde polis kontrol noktaları oluşturuldu.

Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu

Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor