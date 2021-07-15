Ereğli'de şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin bulunduğu Şehir Mezarlığı ziyaret edildi.
Meydanbaşı Camisi'nde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından dua edildi.
İlçe protokolü, daha sonra Şehir Mezarlığı'na giderek şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.
Programa, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
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