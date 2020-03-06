Ereğli'de sepet örme geleneği yaşatılacak - Son Dakika
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Ereğli'de sepet örme geleneği yaşatılacak

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneğinin canlanması için açılan kurs ilgi gördü.

Ereğli'de sepet örme geleneği yaşatılacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneğinin canlanması için açılan kurs ilgi gördü.

Ereğli Belediyesine ait Cumhuriyet Halk Evlerinde başlatılan ücretsiz kurslarda kadınlara hobinin yanı sıra istihdam alanı oluşturulması da hedefleniyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneğini ilçede yeniden canlandırabilmek için çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Kadınlara yeni istihdam alanı oluşturmak istediklerini anlatan Posbıyık, "Bu kapsamda üretimden pazarlamaya bir zincir oluşturulması, ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanıyor. Belediyemiz tarafından bunun için üreticilere satış mekanları oluşturulacaktır." dedi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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